В центре Обнинска сбили пешехода

17.07.2018 12:45 197

Сегодня в 11 часов утра в Обнинске на проспекте Маркса произошло дорожно – транспортное происшествие: автомобиль «Субару Форестер» совершил наезд на пешехода.

В результате наезда пострадал человек, ему оказана медицинская помощь, сообщает пресс-центр МЧС по Калужской области. О тяжести полученных травм пока не сообщается.