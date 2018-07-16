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Управляющую компанию оштрафовали за тайный найм бывшего сотрудника управления ЖКХ

16.07.2018 18:01 0 208
Управляющую компанию оштрафовали за тайный найм бывшего сотрудника управления ЖКХ

ООО Управляющая компания «Забота Плюс» оштрафована за нарушение антикоррупционного законодательства. сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. УК приняла на работу бывшего начальника одного из отделов городского управления ЖКХ. Бывшего чиновника назначили заместителем директора компании, но о его найме б бывшим работодателям не сообщили и нарушили закон.

Генеральный директор и сама компания оштрафованы на 70 тысяч рублей по ст. 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


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