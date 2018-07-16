21 снаряд обезвредили саперы за выходные

16.07.2018 15:20 304

В воскресенье, 15 июля, в деревне Дурнево Ульяновского района нашли 20 артиллерийских снарядов 85 мм. Взрывоопасные предметы уничтожены саперами в поле.

Минометную мину 81 мм времен Великой Отечественной войны обнаружили в субботу, 14 июля, поле в километре от деревни Сайдашево Жуковского района, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Снаряд саперы уничтожили прямо в поле.

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