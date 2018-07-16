Троллейбусы перестали ходить из-за врезавшегося в столб «Форда»

16.07.2018 14:45 1350

«Форд Фокус» врезался в столб на улице Московской в районе доме 292 в понедельник, 16 июля, около полудня, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону. В результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщается в официальной группе Управления калужского троллейбуса, в результате столкновения покосился столб, на котором находятся провода для электротранспорта. Есть угроза, что он рухнет на проезжую часть. В итоге, движение троллейбусов по маршруту №10 остановлено.