Рено снес ограждения и выронил пассажирку на Гагарина

16.07.2018 14:23 1388

Renault DUSTER врезался в ограждение на улице Гагарина в Калуге, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. В ДТП пострадал один человек.

По свидетельствам очевидцев иномарка протаранила ограждение, вылетела на встречную полосу, а затем на тротуар. Во время исполнения этого маневра у пассажирки открылась дверь, и пожилая женщина выпала на проезжую часть. Она госпитализирована.

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