Столб и дерево опять рухнули в центре Кондрова

16.07.2018 08:55 369

Столб и дерево рухнули в Кондрове во время сильного ливня в воскресенье, сообщается в группе «КалугаЖесть». Они упали буквально в паре метров от местной районной администрации и перегородили движение по дороге. Дерево убрали оперативно, а вот столб пришлось ремонтировать чуть дольше.

Как отмечают пользователи в соцсетях, практически на том же месте, также рядом с администрацией прошлой осенью уже падали и столб, и дерево.