16 июля пять улиц Калуги останутся без света

15.07.2018 15:00 461

Завтра, 16 июля, с 9:00 до 13:00 будут обесточены следующие адреса:

- улица Пролетарская, дома 76-102, 75-103, 101;

- улица Воронина, дома 3, 6-20, 1-11;

- улица Баррикад, дома 92-112, 91-109;

- улица Московская, дома 64-68;

- улица Салтыкова – Щедрина , дома 72,74. Здесь света не будет с 09:00 до 17:00.

Причина отключения: текущие ремонтные работы на энергооборудовании.