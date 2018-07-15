16 июля пять улиц Калуги останутся без света

Завтра, 16 июля, с 9:00 до 13:00 будут обесточены следующие адреса:
- улица Пролетарская, дома 76-102, 75-103, 101;
- улица Воронина, дома 3, 6-20, 1-11;
- улица Баррикад, дома 92-112, 91-109;
- улица Московская, дома 64-68;
- улица Салтыкова – Щедрина , дома 72,74. Здесь света не будет с 09:00 до 17:00.
Причина отключения: текущие ремонтные работы на энергооборудовании.
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