Женщину спасли на Оке сотрудники службы спасения

15.07.2018 10:00 543

Накануне вечером, 14.07.2018 из реки Ока в районе Воробьёвской переправы в месте не оборудованном для купания спасена жительница города Ульяновска. Спасатель службы ПСС Калужской области оказал помощь женщине.

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