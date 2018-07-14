Четыре взрывоопасных предмета были обезврежены в Калужской области

14.07.2018 15:00 145

Как сообщает пресс – центр регионального Управления МЧС, в минувшую пятницу, 13 июля специалисты-взрывотехники четыре раза выезжали на сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов.

Так в Юхновским районе на берегу реки Угра в 300 метрах от деревни Суковка была обнаружена ручная граната Ф-1, а в поле в у деревни Озеро - артиллерийский снаряд калибром 76 мм. В Кировском районе в лесу у деревни Верхняя Песочня местными жителями найдена 120-миллиметровая мина, а у деревни Алтухово Жуковского района - артиллерийский снаряд калибром 88 мм.

Все боеприпасы обезврежены.