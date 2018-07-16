Производственная травма со смертельным исходом произошла в Людиново

16.07.2018 08:00 2416

29 – летнего парня насмерть задавило на Чугунолитейном заводе. Как сообщают комментаторы – это не первый случай на производстве.

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