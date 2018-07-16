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Биткоин - вирус поражает официальные сайты

16.07.2018 07:00 1 549
Биткоин - вирус поражает официальные сайты

Калужские активисты обнаружили наличие вредоносной вирусной программы на официальном сайте крупнейшего лечебного учреждения Обнинска – ФГБУЗ «Клиническая больница №8 Федерального медико-биологического агентства».

Было обнаружено, что  пользователи интернета, посещая сайт клинической больницы №8, подвергаются риску заражения электронных устройств биткоин-вирусом. Вредоносная программа может проникнуть в персональные компьютеры посетителей сайта для добычи биткоинов, используя графический и центральный процессоры.  Сайт обнинской больницы нуждается в серьезной профессиональной чистке, признали специалисты. В нынешнем виде он опасен для электронных устройств граждан, которые заходят на интернет-ресурс, чтобы получить информацию, не подозревая, чем это чревато.

 


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