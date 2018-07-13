Калужан наградили путевками в столицу

13.07.2018 17:30 227

По сообщению пресс – службы Правительства Калужской области 13 июля в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в рамках Дней Москвы в Калужской области состоялось награждение победителей онлайн-конкурса «Моя Москва».

На конкурс было направлено более 200 заявок от калужан, 15 участников признаны победителями. За знание истории и традиций столицы нашей Родины они получили 15 туристических путевок в город-герой Москва на двоих.