Неплательщиков зарплаты оштрафовали на 35 тысяч

13.07.2018 16:16 309

По сообщению регионального пресс-центра Прокуратуры, руководство Мосальского потребительского общества мухлевало с начисление заработной платы. Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 тыс. рублей, а один из работников ответ за правонарушения лично.

Также в ходе проверки ввыявлены многие нарушения, как например нарушения сроков оплаты отпуска работникам МОСПО.