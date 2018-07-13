12 человек утонуло на обнинском пляже за последние 5 лет

13.07.2018 12:08 148

Обнинск борется за культуру купания предупреждающими табличками, сообщает народная группа «Типичный Обнинск»

Жители Обнинска считают: единственное, что помогло бы сократить количество купающихся в Белкино, любимом месте отдыха горожан, это создать искусственную и безопасную летнюю зону для купания, где будет небольшой песчаный пляж и максимум полтора метра глубины.