В Обнинске пожарные потушили ужин

10.07.2018 18:26 357

Сильный дым, валивший из одной из квартир, расположенных в доме №5 по улице Белкинской, привлек внимание бдительных соседей. Пожарный расчет прибыл на место через несколько минут и вскрыл дверь в квартиру. По информации новостного портала Obninsk.name, забывчивые хозяева, оставив готовившийся ужин на включенной плите, ушли по своим делам. Можно только предположить, к каким серьезным последствиям могла привести такая небрежность, если бы не бдительность соседей. К счастью никто не пострадал.