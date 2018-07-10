Движение перекроют в выходные дни на двух улицах города

Комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение об изменении движения транспорта в эти выходные. Так, улица Азаровская от 2-ого Карьерного переулка до Станционной улицы будет закрыта для движения транспорта 14-го июля с 09:00 до 16:00. Ограничение вводится в связи с заменой теплосетей. По той же причине 15-го июля с 08:00 до 17:00 будет перекрыт переулок Старичков.
Кроме того, решено запретить парковку на улице Дарвина. В ближайшее время там будут установлены знаки "Парковка запрещена" с табличкой "Работает эвакуатор".
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