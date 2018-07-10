Президент поздравит калужских долгожителей

10.07.2018 21:00 85

137 долгожителей Калужского региона в возрасте 90, 95,100 и даже 105 лет, получат в июле персональное поздравление Президента России, сообщает региональная пресс – служба Пенсионного фонда Российской Федерации.

Сорок пять жителей области отметят свой 95-й день рождения, восемьдесят девять человек - 90-ый. Два калужанина отпразднуют 100-летний юбилей. А имениннице из Дзержинского района исполнится 105 лет! Женщин долгожителей – 123,а мужчин всего 14.

Среди юбиляров есть люди с редкими теперь именами: Пелагея, Прасковья, Евдокия, Алевтина, Серафима.