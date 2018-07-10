Обнинский пловец привезет золото с первенства Европы

10.07.2018 16:14 389

Четыре золотых медали завоевал наш земляк, обнинский пловец Владислав Герасименко на первенстве Европы по плаванию, сообщат новостной портал Обнинска Obninsk. Name. Спортсмен победил в заплыве на 50 и 100 метров брассом, а так же в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.