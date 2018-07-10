Некачественным рисом собирались кормить в туберкулезной больнице

10.07.2018 10:09 130

Специалисты Россельхознадзора проверили 27 кг круп, предназначенных для питания больных в «Областной туберкулезной больнице», сообщила пресс-служба ведомства. Было обнаружено, что 10 кг риса шлифованного 1 сорта не соответствуют нормам по качеству и безопасности. Рис с кухни изъяли, на должностное лицо составлен протокол по административной статье 7.18 КоАП РФ (нарушение правил хранения и закупки зерна).