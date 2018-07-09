Подстреленный подросток получит 400 тысяч рублей компенсации

09.07.2018 14:23 1986

Суд присудил 400 тысяч рублей компенсации морального вреда подростку, в которого выстрелил товарищ, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Летом прошлого года два мальчика пришли в гости к одному из них, пока родителей не было дома. Дети нашли пневматическую винтовку, и один из них случайно выстрелил во второго. Пострадавшему ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Стрелявшему на момент ЧП не исполнилось 16 лет, поэтому его не осудили, а поставили на учет в комиссию ПДН. Сейчас подросток снят с учета за хорошее поведение.