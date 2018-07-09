Установщика скиммера осудили через 4 года после преступления

09.07.2018 13:02 1425

Москвича признали виновным в установке скиммера на банкомат, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Преступление 35-летний мужчина совершил еще в 2014 году, и с тех пор он был в бегах.

Скимминговое оборудование виновник вместе с двумя подельниками, которые уже сидят, установил на банкоматы в Обнинске. Мужчины получили данные 181 карты, снять с них можно было бы более 2 млн рублей, но преступникам это не удалось. Скиммеры вовремя заметили сотрудники банка. Карты заблокировали.

Москвич получил 3 года в колонии общего режима.