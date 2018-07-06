Предприятие заплатило налоги по требованию прокуратуры

06.07.2018 21:00 75

Предприятие в Перемышльском районе задолжало более 120 тыс рублей налогов, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Зарплату руководство фирмы выплачивало работникам вовремя, а вот налоги на их доходы в казну не перечисляло, в результате и образовалась задолженность. Прокуратура вынесла представление гендиректору фирмы, задолженность погашена полностью, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.