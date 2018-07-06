«Открытый микрофон» в Обнинске приглашает всех желающих

06.07.2018 20:00 165

Принять участие в проекте «Открытый микрофон» могут все желающие как жители Обнинска. так и гости наукограда. сообщила пресс-служба администрации города. Заявки на участие принимаются оп телефону 910 862 90 50. Выступления проходят по четвергам и воскресеньям в 18:00.

Например, в минувший четверг, 5 июля, со сцены звучали стихи и песни, композиции под гитару, а также исполнены танцы в самых различных направлениях - от классического до спортивного.