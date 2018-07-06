Противопехотную мину обезвредили саперы

Противопехотную мину ОЗН 152 обезвредили сотрудники МЧС в Козельском районе в двух километрах от деревни Бобровка.
Спасатели напоминают, что если вы нашли предмет похожий на боеприпас, нельзя его трогать, бить лопатой или другим предметом, пытаться распилить, бросать в огонь, разводить костер рядом с ним. Нужно вызвать полицию, остановить работы рядом с боеприпасом, огородить место находки и ждать специалистов.
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