Руководитель управляющей компании оштрафован за небезопасный лифт

Нарушения требований технического регламента о безопасности обнаружены во время проверки лифтов в Обнинске, сообщила 6 июля пресс-служба прокуратуры Калужской области. Управляющая компания не обеспечила персонал средствами электробезопасности, не была размещена информация о заводе-изготовителе лифта, заводском номере и годе изготовления, не обеспечена очистка приямка лифта от посторонних предметов. Также отсутствовало освещение на подходе к машинному отделению лифта.
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