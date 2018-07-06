Руководитель управляющей компании оштрафован за небезопасный лифт

06.07.2018 12:03 206

Нарушения требований технического регламента о безопасности обнаружены во время проверки лифтов в Обнинске, сообщила 6 июля пресс-служба прокуратуры Калужской области. Управляющая компания не обеспечила персонал средствами электробезопасности, не была размещена информация о заводе-изготовителе лифта, заводском номере и годе изготовления, не обеспечена очистка приямка лифта от посторонних предметов. Также отсутствовало освещение на подходе к машинному отделению лифта.

Руководителя УК оштрафовали на 20 тыс рублей.