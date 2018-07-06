Пожар с сарая перекинулся на жилой дом

06.07.2018 10:49 592

Сарай загорелся в ночь на пятницу, 6 июля, в городе Алешинка в Жуковском районе, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону. С хозяйственной постройки огонь перекинулся на ближайшие строения. В том числе - на жилой дом. Огонь тушили 12 пожарных и три спецмашины. В результате возгорания никто не пострадал.



