В Людиново загорелся дом

05.07.2018 19:01 302

В Людиново по ул. Кирова сегодня загорелся жилой дом . Во время пожара, по сообщению МЧС, никто не пострадал. На месте работали пожарно-спасательные подразделения. Всего к ликвидации загорания от МЧС России по Калужской области привлекалось 7 человек, 2 единицы техники. Пожар ликвидирован.