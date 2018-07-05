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В Людиново загорелся дом

05.07.2018 19:01 0 302

В Людиново по ул. Кирова  сегодня загорелся жилой дом . Во время пожара, по сообщению МЧС, никто не пострадал. На месте работали пожарно-спасательные подразделения. Всего к ликвидации загорания от МЧС России по Калужской области привлекалось 7 человек, 2 единицы техники. Пожар ликвидирован.


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