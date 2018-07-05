Главный санитарный врач Обнинска не рекомендует купаться в Протве

05.07.2018 15:58 570

Главный санитарный врач по городу Обнинску Владимир Марков сообщил о результатах исследования проб воды, отобранных лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Протве. В любимых местах отдыха жителей Обнинска, а именно в районе городского пляжа и моста в Вашутино – качество воды в реке не соответствует санитарным правилам, купаться в Протве в этих местах не рекомендуется.