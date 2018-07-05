Калужские музыканты примут участие в параде духовых оркестров

05.07.2018 15:18 369

Калужский духовой оркестр примет участие в параде-фестивале духовых оркестров «Первый салют Победы», посвященном празднованию 75-летия одной из величайших битв - Прохоровского танкового сражения. Парад пройдет в Белгородской области, среди участников представлены оркестры разных областей России, Центральный военный оркестр Министерства обороны, а также единственный конный духовой оркестр в России - духовой оркестр правительства Тувы.

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