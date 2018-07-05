В лесу Бабынинского района пропал 78-летний пенсионер

05.07.2018 14:17 293

78-летний пенсионер третий день не возвращается из леса, сообщается в официальной группе Лиза Алерт Калуга. Ефимов Анатолий Григорьевич во вторник, 3 июля, ушел за грибами в лес около деревни Матюково в Бабынинском районе и до сих пор не пришел домой. Волонтеры собираюся начать поиски потерявшегося пенсионера в ближайшие часы