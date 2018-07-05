Возле Андреевского карьера запретят остановку

05.07.2018 11:59 1263

Съезд с дороги Калуга - Перемышль в районе парка отдыха «Андреевский» должны привести в порядок. По сообщению ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск, этот вопрос обсуждался на совещании по вопросу обеспечения безопасности дорожного движения. Владельцев объекта обяжут привести в нормативное состояние съезд, обустроить его переходно-скоростными полосами, а также организовать парковочную зону и проработать схему дорожного движения на территории парка отдыха.

На подъезде к зоне отдыха будут установлены знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор».

Для повышения дисциплины участников дорожного движения сотрудники ГИБДД совместно будут проводить рейды в выходные дни.