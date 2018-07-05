Убийца 62-летнего калужанина задержан

05.07.2018 11:14 756

По сообщению Следственного комитета, задержан подозреваемый в убийстве 62-летнего калужанина, совершенном 25 мая 2018 года в микрорайоне Малинники в Калуге. Им оказался 58-летний ранее судимый мужчина, житель того же микрорайона. Установить преступника по «горячим следам» не удалось. Но, благодаря кропотливой и слаженной работе сотрудников регионального Следственного комитета и уголовного розыска, подозреваемый в убийстве был задержан.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении убийства, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.