Область в опасности: наступает птичий грипп

В среду, 4 июля, состоялось заседание специальной областной противоэпизоотической комиссии, посвященное вопросам предупреждения заноса возбудителя гриппа птиц на территорию Калужской области. По данным МЧС, на режиме карантина по гриппу птиц находится сорок очагов, существует высокая вероятность заноса вируса с территорий соседних областей.
Грипп птиц – вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц.
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