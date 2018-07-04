Алиментщик расплатился квадратными метрами

04.07.2018 15:18 966

Калужанин задолжал своему ребенку более 100 тысяч рублей. В течение какого-то времени он платил алименты не в полном объеме, а в последние месяцы вообще перестал производить оплаты. Судебный пристав вынес в отношении должника ограничение на управление транспортными средствами, вследствие чего он не мог садиться за руль автомобиля. Также был наложен арест на имущество, находящееся в квартире должника.

После составления административного протокола, мужчина переписал на своего ребенка долю в квартире, и исполнительный лист из службы судебных приставов был отозван, а исполнительное производство окончено.