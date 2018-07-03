Фестиваль казачьей песни собрал десяток коллективов

03.07.2018 15:38 348

VII фестиваль казачьей песни прошел в парке усадьбы Белкино в Обнинске, сообщила администрация наукограда. В слете приняли участие 10 коллективов - около 40 артистов - из Калужской, Смоленской и Московской областей. Выступающие рассказали историю казачества в словах и напевах казачьи песен. Кроме аутентичным произведений на сцене звучали современные интерпретации казачьего фольклора. Завершился фестиваль выступлением сводного казачьего хора