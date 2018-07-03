В летних лагерях отдохнут более 90% детей из Обнинска

Более 10 000 детей отдохнут в летних лагерях и на площадках в Обнинске, а это 93% от всех юных жителей наукограда, сообщила пресс-служба администрации города. В июне в наукограде работало 16 лагерей с дневным пребыванием, 15 профильных лагерей, 8 лагерей труда и отдыха и 5 палаточных и выездных лагерей. Там отдохнули почти пять тысяч школьников. Кроме того 200 подростков наши себе подработку в июне и столько же будут работать в остальные месяцы каникул.
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