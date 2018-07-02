Непогода надвигается на Калужскую область

02.07.2018 21:00 825

Порывы ветра со скоростью 13-18м/с ожидаются в Калужской области вечером в понедельник, 2 июля. Непогода продолжится в регионе и ночью, 3 июля. Такой прогноз опубликовало ГУ МЧС России по региону. Спасатели предупреждают, что при усилении ветра не стоит выходить из дома. Вещи с балконов надо убрать в дом или подвал. Во время порывов ветра надо обходить стороной рекламные щиты, остановки, недостроенные дома, ветхие деревья. Смертельно опасно при сильном ветре подходить к линиям электропередач и особенно оборванным проводам.