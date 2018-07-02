Предпринимателей и должностных лиц оштрафовали на 100 тыс руб за просрочку

02.07.2018 20:09 635

4 индивидуальных предпринимателя и 11 должностных лиц оштрафованы за просроченные продукты в магазинах Сухиничского района, сообщила пресс-служба прокуратуры области. Прокуроры вместе с Роспотребнадзором проверяли как сетевые торговые центры, так и частные продуктовые магазины района. Во всех были найдены просроченные продукты, а так же продукты у которых не было документов, подтверждающих качество. В общей сложности предприниматели и руководители оштрафованы на 100 тыс рублей, некачественные продукты сняты с реализации.



