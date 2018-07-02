Должник заплатил 350 000 рублей налогов ради заграницы

02.07.2018 16:18 778

Житель Перемышльского района заплатил долг по налогам в 350 тыс рублей после того, как ему запретили выезжать за границу, сообщила пресс-служба регионального управления судебных приставов.

Долг мужчина погасил уже через неделю после введения запрета, так как собирался в ближайшее время поехать к родственникам в ближнее зарубежье, а запрет судебных приставов не позволил бы ему это сделать. После выплаты налогов ограничение на выезд сняли, производство по делу должника закрыли.