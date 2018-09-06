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Первоклашки 10 лет спустя: кем они хотели стать в 1 классе и с чем подошли к 11-му

06.09.2018 15:54 0 664 Оксана КОЛОСОВА
Первоклашки 10 лет спустя: кем они хотели стать в 1 классе и с чем подошли к 11-му

1 сентября за парты калужских школ сели почти 37 тысяч детей. Для  4300 из них школьный звонок прозвенел впервые. Одиннадцатиклассников в этом году 1700. Среди них и ребята, у которых мы брали интервью ровно 10 лет назад, 1 сентября 2008-го, когда они пришли в школу в первый раз.

Мы спрашивали у мальчиков и девочек, о чём они мечтают, кем хотят стать. В ответ первоклассники вдохновенно делились с нами своими мыслями и идеями. Кто-то хотел стать генетиком и лечить тяжёлые болезни, другие — учителями, военными или космонавтами.

Нам удалось разыскать некоторых из них. Из смешных первоклашек они превратились в красивых девушек и юношей. Кстати, оказалось, что родители многих из них до сих пор хранят в своих семейных альбомах тот номер ­«Калужского перекрёстка» за 1 сентября 2008 года.

Мы расспросили выпускников об их сегодняшних планах на жизнь.

Кто-то остался верен детской мечте, у кого-то появились новые идеи. Но все без исключения по-прежнему вдохновенные, позитивные, яркие, как и 10 лет назад. Ребята, вы очень классные! Пусть всё задуманное вами сбудется!

В 1-м классе Максим мечтал о том, чтобы брать в школу электронную игру «Гейм-бой», но мама не разрешила. Мечта сбылась только через несколько лет.

— Классе в 9-м нашёл эту игру, подзарядил, принёс в школу, показал одноклассникам. Пару дней играли в неё. Кем стать после окончания учёбы, пока думаю. Притягивает техническое направление, в школе самый любимый предмет — физика. Буду поступать в один из вузов в Москве. А ещё мечтаю много путешествовать.

10 лет назад Даша поступила в 1-й класс школы № 5 и мечтала стать певицей. Сейчас она — студентка 2-го курса Калужского колледжа искусств.

— Учусь на факультете «Дизайн в культуре и искусстве», планирую стать дизайнером. Любимые предметы — рисование и литература. Музыку по-прежнему люб­лю и пою для себя. Заветная мечта — иметь дома большую библиотеку.

Со своим профессиональным будущим Дима ещё определяется: выбирает между IT-сферой, физикой и астрономией.

— Астрономией увлёкся лет в 10, когда впервые побывал в планетарии. Физика понравилась сразу, как только стали изучать её в школе. Информатикой, компьютерами увлекаюсь тоже давно. Мечтаю стать космическим путешественником и побывать на другой планете.

В 1-м классе Полина собиралась стать певицей и выступать на сцене.

— Детские фантазии! — улыбается она. — Сейчас планы другие. Хочу стать финансистом и переехать в Москву. После окончания школы планирую поступать либо в Финансовую академию, либо в РУДН, либо в МГУ. Самые любимые предметы — ­математика, общество­знание, английский язык и литература.

В 2008 году Семён поступил в 1-й класс школы № 26, а сейчас учится в лицее № 9. В 7 лет его интересовали три профессии: химик, ­программист и художник.

— Сейчас меня больше всего привлекают IT-технологии и программирование. Хочу, чтобы моя будущая профессия была связана именно с этим направлением. Участвую в разных конкурсах, олимпиадах, закончил Яндекс-лицей. Любимые предметы в школе — математика, информатика, физкультура.

В далёком 2008 году Настя увлекалась хореографией и хотела стать танцовщицей. Теперь планы изменились.

— После школы собираюсь поступать в хороший вуз на факультет психологии. Поэтому сейчас основное внимание уделяю биологии, учусь в профильном классе. Из других школьных предметов очень нравится химия. Ещё одна мечта — много путешествовать, знакомиться с новой культурой и новыми людьми.

10 лет назад Катя хотела работать продавцом в зоомагазине, чтобы продавать котят, собак и попугаев. Любви к животным за прошедшие годы меньше не стало. Кстати, дома у Кати живёт кот Вакс, ему уже 16 лет.

— Любимые предметы в школе — английский язык, обществознание и история. Хочу, чтобы будущая профессия была связана с языками: возможно, это переводчик, гостиничное дело, регионоведение. Самая большая мечта — заработать достаточно денег и открыть приют для животных.

В детстве Настя планировала выучиться на повара (собиралась готовить чипсы) или доктора, «чтобы лечить людям уши, голову, ноги и коленки».

— Мечта стать врачом осталась: мне интересно, как устроен человек, а ещё хочется помогать людям. Планирую стать акушером-гинекологом. Поступать буду в КГУ, Обнинск или Тулу — не хочу уезжать далеко от дома. Готовиться к поступлению начала ещё два года назад. Занимаюсь с репетиторами, учусь в химико-биологическом классе.

В 2008 году Саша пошёл в 1-й класс средней школы ¹ 5, мечтал стать изобретателем и изобрести что-нибудь полезное. Сейчас Саша – студент 2-го курса Калужского коммунально-строительного техникума. 

- Поступил туда, потому что хочу стать строителем. Хорошая профессия, которая будет нужна всегда. Этим летом подрабатывал на стройке – понравилось. 

В 1-м классе Илья рассказал нам, что всерьёз подумывает о том, чтобы посвятить свою жизнь военной службе. Но через 10 лет его планы изменились.

— Окончательный выбор я ещё не сделал. Что-то связанное с машинами. Планирую поступать в КФ МГТУ им. Баумана на факультет «Автомобиле- и тракторостроение». Для этого занимаюсь с репетиторами и готовлюсь самостоятельно дома. Любимые предметы в школе — физика и математика. В будущем хотел бы открыть своё дело.
Эта статья была опубликована в №35 газеты «Калужский перекрёсток» от 05.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или в электронном архиве издания.

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Тэги: образование
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