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Отказ пускать в школу без прививки от кори был незаконным

05.09.2018 09:25 8 1913 Оксана КОЛОСОВА
Отказ пускать в школу без прививки от кори был незаконным

Как мы рассказывали, накануне региональное Управление Роспотребнадзора внесло изменения в постановление главного санитарного врача по Калужской области «Об усилении мер по профилактике кори», которые сняли ограничения по приёму в детские сады и школы детей, не привитых от этого заболевания. 

В частности, был исключён пункт 3.11: «Не допускать в образовательные организации и оздоровительные учреждения детей без документально подтвержденного прививочного анамнеза против коревой инфекции. Срок: вплоть до особого распоряжения».
 
В пункт 4.1 внесены изменения. Теперь он звучит так: «Не допускать в образовательные организации и оздоровительные учреждения Калужской области, независимо от вида и формы собственности, в случае возникновения очага коревой инфекции, детей без документально подтверждённого прививочного анамнеза против коревой инфекции». 

Ранее формулировка была следующая: «Обеспечить временный отказ в приёме в детские дошкольные образовательные и оздоровительные учреждения детей, не привитых против кори и не болевших данной инфекцией». 

Несмотря на то, что проблема разрешена, дискуссия о том, противоречило или нет данное постановление федеральному законодательству, всё ещё остаётся актуальной. 

Родители детей, которых не принимали в детские сады и школы, считают, что было нарушено несколько российских законов. В частности, ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», который даёт право на медицинскую помощь и отказ от неё, ФЗ № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», дающий право отказа от профилактических прививок; а также ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

В последнем документе сказано, что главные государственные санитарные врачи и их заместители действительно имеют полномочия при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления о введении/отмене ограничительных мероприятий в организациях и на объектах. При этом противники вакцинации обращают внимание, что корь не включена в законодательно утверждённый перечень инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия.

Также родители непривитых детей считают, что был нарушен федеральный закон «Об образовании», согласно которому школьное образование является обязательным и каждый имеет на него право. 

Вместе с тем прокуратура, куда обращались родители с просьбой об отмене постановления главного санитарного врача, каких-либо противоречий с федеральным законодательством в этом документе не увидела. 

Мы решили обратиться за комментариями к независимому профессиональному юристу с просьбой разрешить этот спор. 

- В подобных ситуациях основными являются два федеральных закона: № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - пояснила нам адвокат Татьяна СКАБИЦКАЯ. – Действительно, граждане имеют право отказаться от профилактических прививок. Однако законом предусмотрены определённые последствия отказа от вакцинации, поскольку осуществление прав одних граждан не должно нарушать прав других. 

В частности, в законе № 157-ФЗ указано, что отсутствие профилактических прививок  может повлечь   временный отказ в приёме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения, однако исключительно в случае   возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. 

Ключевым является как «временный» характер отказа, так и наличие угрозы  возникновения эпидемии как  обязательного условия такого отказа. Эти положения отсутствовали в пункте 3.11 постановления главного санитарного врача по Калужской области, что и противоречило федеральному законодательству. 

Формулировка: «Не допускать в образовательные организации и оздоровительные учреждения детей без документально подтвержденного прививочного анамнеза против коревой инфекции» - предполагала, что непривитых детей нельзя допускать в детские сады и школы ни при каких обстоятельствах. 

В новой редакции постановления данный пункт исключён, а в пункт 4.1 внесено уточнение о том, что доступ не привитых от кори детей в детские сады и школы ограничат в том случае, если там будут зафиксированы случаи этого заболевания. В таком виде документ не противоречит федеральному законодательству.  


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Тэги: образование корь
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