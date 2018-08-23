Жители VS чиновники: «Школу не отдадим!»

1 сентября в Калужской области начнут работать 348 общеобразовательных учреждений — на два меньше, чем в прошлом году. Свою деятельность прекратили Павлиновская школа в Спас-Деменском районе по причине малокомплектности и вполне эффективная и успешная Рязанцевская — в деревне Торкотино Мещовского района, внезапно признанная аварийной.

Предыстория

О том, что школьное здание дышит на ладан, стало известно в апреле. Руководство Мещовского района решило проблему кардинально, присоединив Рязанцевскую школу к образовательному учреждению в соседнем ­посёлке Молодёжный.

Родителей такое решение властей, конечно, не устроило. Во-первых, потому что школа — вот она, рядом, в шаговой доступности. Во-вторых, все учителя хорошо знакомы и любимы. В-третьих, школа в Молодёжном имеет статус девятилетки, в то время как их, деревенская, является средней. Да и просто потому, что школа для деревни — это центр культурной и общественной жизни.

Возмутило народ и то, что, решив закрыть образовательное учреждение, местное руководство даже не удосужилось поинтересоваться мнением людей, хотя в федеральном законе об образовании необходимость этого чётко прописана.

Неожиданно жителей Торкотино поддержала Мещовская районная прокуратура, куда они обратились за справедливостью. Прокурор вынес протест в ответ на решение главы администрации о реорганизации школ, поскольку при его принятии, как выяснилось, были допущены существенные нарушения требований федерального законодательства (подробнее об этом читайте в публикации «Школа в Торкотино: быть или не быть?» в № 29 ­«Калужского перекрёстка». — Прим. авт.).

Истцам отказано

Руководство Мещовского района протест прокурора отклонило. Поэтому он направил в суд исковое заявление о возбуждении административного судопроизводства о признании незаконным решения администрации и о его отмене. Одновременно в суд обратились и жители деревни Торкотино. Два исковых требования объединили в одно производство. 27 июля состоялось судебное заседание, на котором судья огласил решение: в удовлетворении требований истцам отказать.

— Суд констатировал, что ряд нарушений действительно имел место, — прокомментировали нам в прокуратуре Мещовского района. — Но при этом он делает вывод, что допущенных нарушений недостаточно для признания решения главы района о реорганизации школы незаконным.

15 августа прокурор внёс апелляционное представление на это решение в Калужский областной суд. Днём ранее то же самое сделали жители Торкотино.

Падающий унитаз

Переводить детей в новую школу они по-прежнему категорически не хотят, несмотря на то что до начала нового учебного года осталось всего две недели. К причинам, уже названным выше, добавилась ещё одна. Родители уверяют, что здание образовательного учреждения в Молодёжном в ещё худшем состоянии, чем их школа.

«По всей стене трещина. В фундаменте огромные дыры — руку можно просунуть, — пишут жители Торкотино в письме в нашу редакцию. — В начале двухтысячных её хотели закрыть как аварийную, но как-то всё «замяли» и она осталась. Несколько лет назад там на втором этаже провалился унитаз — рухнул потолок! В какие условия предлагают переводить наших детей?!».

«Надо успокоиться»

— Я вообще не понимаю, откуда они берут всю эту информацию. Школа в посёлке Молодёжный в нормальном состоянии, — прокомментировал министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ. — Туда выезжали специалисты нашего министерства. Кто только туда уже не ездил! Там нет ничего страшного! Говорить можно всё что угодно. Те, кто пишет эту чушь, не несут ответственности ни за что — даже за клевету в адрес органов управления образования и подмену фактов! Не надо подозревать нас в том, что мы хотим закрыть школу из кровожадных настроений. Для нас главным прежде всего является заключение экспертизы. На это почему-то никто не обращает внимания, в том числе и правоохранительные органы. Да, прокуратура зацепилась за формулировки постановления главы администрации. По формальным показателям может быть отменено всё что угодно. Но для нас главным является то, что в этой школе нельзя в данный момент проводить образовательный процесс, — это первое. И второе — здание невозможно отремонтировать к 1 сентября. Все рассуждения о том, как это случилось, сейчас вторичны.

Я поинтересовалась, получила ли школа в посёлке Молодёжный статус средней.

— Вопрос о получении лицензии непринципиальный, — ответил министр. — Мы переведём туда детей, начнётся образовательный процесс, и школа получит лицензию, если ещё не получила, — я этого точно не знаю. Там есть все условия для этого.

— Сколько педагогов ­Рязанцевской школы получили работу в Молодёжном?

— Точно не знаю. Но я дал задание, чтобы все учителя допенсионного возраста были трудоустроены. Да, там есть вопросы по пенсионерам, но мы не обязаны их трудоустраивать. Работа будет предложена всем. В деревне каждый на вес золота. Прежде всего надо успокоиться. Я совершенно не вижу проблемы. Нужно будет впоследствии — отремонтируют они эту школу (Рязанцевскую. — Прим. авт.). Но сначала надо обеспечить безопасные условия образовательного процесса.

В Москву!

Однако в то, что здание образовательного учреждения когда-нибудь отремонтируют, родители учеников школы в Торкотино не верят, а потому успокаиваться не собираются.

— Если и областной суд не встанет на нашу сторону, до Москвы дойдём! — говорят отчаявшиеся люди. — Но школу не отдадим!