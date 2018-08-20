Аникеев о «чёрном списке» Рособрнадзора: «Ничего страшного»

В понедельник, 20 августа, на пресс-конференции, посвящённой новому учебному году, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ прокомментировал информацию о том, что 12 школ нашего региона оказались негативно отмечены Рособрнадзором.

Как мы рассказывали, несколько калужских общеобразовательных учреждений попали в список школ страны, где результаты Всероссийских проверочных работ имеют признаки необъективности, то есть попросту оказались завышенными.

- Я отношусь к этому очень спокойно, тем более, что это предположение, - сказал Александр Аникеев. – Рособрнадзор опубликовал список школ, которые, как он предполагает, необъективно оценивали результаты. Для меня было очень странным, что он поторопился выложить списки в открытый доступ. Это, конечно, прежде всего неприятно для самих школ, хотя я не вижу здесь ничего страшного.

По словам главы минобра, ведомству дано задание – до 1 сентября провести перепроверку всех работ в школах, которые попали в список Рособрнадзора. Этим сейчас занимаются специалисты Института развития образования.

- В Рособрнадзоре считают, что работы оценены неадекватно. То есть педагоги, которые проверяли ВПР (а они проверяются в школе), завысили результаты. В подавляющем большинстве мы эту проверку сделали, - сообщил Аникеев. – Вот сейчас, когда я буду иметь реальные факты проверок, мы посмотрим, так это или нет.

На следующей неделе министр образования и науки планирует собрать директоров этих 12 школ и обсудить с ними возникшую проблему. Кстати, по словам Александра Аникеева, среди этих образовательных учреждений три школы попадают в списки Рособрнадзора уже в третий раз. Тем не менее, каких-либо «крутых организационных мер» министерство в отношении данных школ и их руководителей применять не намерено.

- Мы будем действовать методом разъяснений и убеждений. Но я категорически предупрежу и директоров, и учителей, чтобы они ни в коем случае не смели использовать в своей работе так называемый «набор экзаменатора». Всё должно быть объективно!

Подробнее о пресс-конференции министра образования и науки Калужской области читайте в новостях на нашем сайте и в ближайшем номере газеты «Калужский перекрёсток», который выйдет в среду, 22 августа.