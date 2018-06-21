Выпускники получили золотые медали из рук губернатора

В четверг, 21 июня, в Калуге прошла традиционная торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам школ области. Их юноши и девушки получили из рук губернатора Анатолия АРТАМОНОВА и министра образования и науки Александра АНИКЕЕВА.
На церемонии также присутствовали Главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин, представители депутатского корпуса, муниципалитетов и общественных организаций, педагоги и родители.
В этом году золотых медалей удостоились 504 выпускника. Все они получили итоговые оценки «отлично» по всем учебным предметам. Наибольшее число обладателей золотых медалей в Калуге (186 человек), Обнинске (31), а также в Дзержинском (34), Кировском (33), Боровском (32), Малоярославецком (29) районах. По сравнению с прошлым годом, золотых меадлистов стало больше на 20 человек.
Анатолий Артамонов поздравил выпускников и подчеркнул, что самое важное в жизни – не оценки, а умение работать на результат и стремление быть успешным человеком.
- Горжусь тем, что у нас есть такой большой отряд талантливой молодежи, от которой во многом зависит будущее Калужской области, - обратился губернатор к выпускникам. - Давайте вместе делать нашу землю еще красивее».
Он пригласил молодых людей учиться в высших учебных заведениях нашего региона, а также выразил надежду на то, что многих свяжут свою дальнейшую судьбу с родной калужской землей.
Вместе с золотыми медалями выпускники получили памятные часы.
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