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Калужский «Кванториум» откроется в октябре

08.05.2018 14:17 5 1168 Оксана КОЛОСОВА
Калужский «Кванториум» откроется в октябре

Как мы уже рассказывали, Калужская область получила федеральную субсидию в размере 57 млн. рублей на создание детского технопарка «Кванториум». Средства выделены в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» государственной программы «Развитие образования». Она направлена на раннюю подготовку кадров в сфере инженерных наук, основанную на проектной командной деятельности. 

Как известно, на сегодняшний день в нашей стране наиболее востребованными являются инженерные специальности. С помощью таких технопарков государство планирует привлекать в нужные сферы молодёжь. 

Как нам сообщили в министерстве образования и науки Калужской области, калужский «Кванториум» разместится в Калуге, по адресу: ул. Салтыкова-Щедрина, 66. Строительно-монтажные работы в здании начались ещё в январе. С мая по октябрь будут проходить закупка, доставка и наладка оборудования. 

- Площадь детского технопарка составит не менее 800 кв. м, - рассказали нам в министерстве. – Работа будет вестись по шести направлениям: космоквантум, аэроквантум, геоквантум, робоквантум, автоквантум и айтиквантум. Базовым форматом образовательного процесса  является проектная деятельность. Все кванты объединяет hi-tech цех, в котором дети будут доводить свои проекты до готовности. Для этого они смогут использовать процессионные 3D-принтеры, 3D-сканеры, станки лазерной резки и гравировки, вакуум-формовочную машину, портал плазменной резки.  

В министерстве образования и науки региона отмечают: главным принципом в работе детского технопарка будет принцип дуальности, который предусматривает тесное взаимодействие образовательных организаций и промышленных предприятий. Кроме того, за каждым направлением технопарка закрепят соответствующие кафедры ведущих вузов региона и отраслевые индустриальные предприятия-партнёры. 

На базе «Кванториума» также предполагаются лекторий или коворкинг и шахматная зона. 

Ежегодно в технопарке будет обучаться не менее 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет. 

Открытие калужского «Кванториума» планируется в единый день открытия технопарков по всей стране в середине октября.  


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