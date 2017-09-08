По ту сторону школьной доски

«Древний человек»

Ровно 60 лет назад, 1 сентября 1957 года, маленький Серёжа Зеленов впервые шагнул во двор калужской школы № 5. Вряд ли он тогда думал о том, что с этой школой будет связана вся его жизнь.

Но вышло именно так. И сейчас директор этого старейшего в городе учебного заведения, заслуженный учитель РФ, депутат городской Думы Сергей Вадимович Зеленов шутя называет себя человеком из прошлого.

Он говорит о том, что в современной школе по сравнению с прежними временами много хорошего. Однако, чтобы идти вперёд, нужно не заниматься самовосхвалением, а в первую очередь говорить о проблемах.

Бумаготворчество, бессмысленное и беспощадное

Учитель традиционно ассоциируется с уроком и учениками. Но это лишь видимая часть его работы. Другая, занимающая всё больше времени, - всевозможные планы, отчёты и прочее бумаготворчество. Федеральное министерство проблему понимает и периодически издаёт приказы, призывающие сократить избыточную отчётность. Но бюрократическая система всё равно берёт своё.

Об одном из таких случаев мы уже рассказывали на страницах нашей газеты. О том, как отдел пропаганды ГИБДД требует от калужских педагогов странного. К примеру - подсчитать, сколько человек проходит мимо школы.

- Я говорю: ну ладно, днём мы снимем учителя с уроков, поставим его на дорогу, и будет он целый день стоять и прохожих считать, а ночью как быть? - возмущается Сергей Вадимович в своей привычной ироничной манере. Но ирония в данном случае - форма защитной реакции.

- Перегруз педагогов отчётными документами достиг стадии маразма. В прошлом году мы смеялись по поводу многостраничного «Паспорта безопасности», в этом году - та же история. На этот раз я им, видимо, отвечу, чтобы сотрудники отдела пропаганды ГИБДД вместо того, чтобы раздавать поручения другим, приехали к нам в школу и сами хоть что-нибудь сделали, - говорит директор.

ГИБДД - далеко не единственная организация, забрасывающая школы запросами и требованиями.

Сборщик бумаг высшей категории

Отдельная большая тема - аттестация учителей. Новая система оплаты труда предполагает разное денежное вознаграждение за одну и ту же работу в зависимости от категории преподавателя - первой или высшей.

Понятно, что учителя заинтересованы в более высокой категории, но процедура её получения превращена опять же в сбор кипы справок. Теперь это называется модным иностранным словом «портфолио», что нисколько не меняет его безобразной сущности.

Чиновника в министерстве, присваивающего категорию чисто формально, по бумагам, не интересует, как к учителю относятся коллеги, ученики, родители. А чтобы прийти в школу и лично побывать на уроке аттестуемого педагога - это вообще из области фантастики. Главное - чтобы было побольше бумаг в портфолио.

Важный нюанс: учитель имеет право, но не обязан подавать документы на получение более высокой категории. В итоге есть замечательные учителя, но они имеют не очень высокую категорию, потому что считают для себя унизительным играть с чиновниками в их бумажную игру. Соответственно, есть и другие…

- Как-то я был в жюри конкурса на лучшее образовательное учреждение Калужской области. Опять кипы бумаг. Я предлагал: давайте проедемся по этим школам, посмотрим на всё своими глазами. Но ни в одну школу мы так и не поехали - принимали решение по предоставленным документам. За бумагой не видно человека, - сетует Сергей Вадимович.

Дом престарелых

Средняя зарплата учителя сейчас - 33 тысячи рублей. Вроде бы неплохо. Но самая большая и самая маленькая зарплаты педагогов в одной школе могут различаться очень сильно.

- Приходит молодой учитель, у него ставка - 10–11 тысяч. Чтобы повысить себе зарплату, педагог должен работать на две - две с половиной ставки. Но постоянно в таком режиме человек работать не может, он быстро психологически выгорает, - продолжает мой собеседник.

Поэтому неудивительно, что на 1 июля в Калуге не хватало около 90 учителей, а средний возраст работающих уже приближается к 50 годам. Ещё пять лет - и в школе останутся в буквальном смысле одни пенсионеры. Молодёжь от школы шарахается - как из-за низких зарплат, так и из-за описанного выше бюрократического давления: заниматься бессмысленным бумаготворчеством в этом возрасте особенно невмоготу.

Есть у этой педагогической демографии ещё одна сторона. Рособрнадзор констатирует, что уровень знаний учителей в последнее время падает. В качестве ответной меры предлагается определить пилотные школы и провести там для учителей экзамены по их специальностям.

- Человек получил от государства диплом, раз в несколько лет посещает курсы повышения квалификации. Какие ещё экзамены могут быть? Всё, чего добьётся Рособрнадзор, - учителя будут напуганы и в очередной раз унижены, а привлекательность работы в школе ещё больше снизится, - говорит Зеленов.

Астрономия и шахматы

Самые громкие нововведения этого учебного года - отменённый ранее предмет «Астрономия» и замена третьего урока физкультуры на урок шахмат.

Сергей Зеленов поддерживает оба начинания, однако как директора его волнует вопрос: где взять специалистов, которые будут преподавать новые предметы?

- Астрономия даёт представление об окружающем мире, поэтому предмет необходим. Но учителя физики за время работы в школе становятся очень узкими специалистами и преподавать современную астрономию на одном институтском багаже, наверное, не смогут. Значит, нужны курсы, время, иначе всё опять превратится в профанацию, - говорит он.

Если целесообразность введения астрономии сомнений не вызывает, то относительно шахмат всё достаточно неоднозначно. Разумеется, шахматы помогают развивать мышление. Но можно ли рассчитывать на то, что в эпоху Интернета вдруг массово возродится интерес к древней индийской игре?

- Вы же знаете известное выражение: лошадь можно подвести к ручью, но заставить её пить нельзя. Всем ли нужны шахматы? Опять же, кто будет преподавать? Снова вопросы, на которые нет ответов, - говорит Зеленов.

Куда идём?

- Школы заставили работать в инновационных проектах. Но инновации - сложная штука. Ими должны заниматься учёные, иначе это профанация. Какие инновации может показать школа? Кто эти инновации будет придумывать? Перегруженный отчётами учитель?

Ещё не наигрались с модным словом «инновация», а в педагогическую повестку дня уже вошёл новый модный термин «роботизация». Где она в реальности? Не беспокойтесь, в отчётах всё будет. А то, что бумажная реальность уходит всё дальше от настоящей, никого не волнует.

Школы пишут программы своего развития объёмом по сотне листов. Кому это нужно? В прошлом году в Калуге было определено 14 приоритетных направлений развития образования. В этом году - 15. Как это? - тут Сергей Вадимович мыслит как бывший учитель физики, будучи не в состоянии понять, как можно одновременно двигаться в 15 разных приоритетных направлениях.

- За последние четыреста лет в школах мало что изменилось: тот же урок, те же сидящие напротив учителя ученики. Но, вместо того чтобы решать простые, повседневные, насущные задачи, мы уходим в какое-то фантазирование. Мне для школы сейчас не роботы нужны, - говорит директор Зеленов, - а простая, банальная пристройка. Она позволит ещё двум классам перейти на обучение в первую смену, и тогда во вторую смену мы бы занимались этими самыми роботами. Но это скучные, конкретные дела, а в моде пока - красивые разговоры.

Итоги

Мы говорили долго. Вроде бы о разном, но, по сути, об одном и том же. О подмене содержания формой. Человек, ориентированный на результат, а не на процесс, это всегда тонко чувствует.

А меня не покидало ощущение, что в образовании мы всё ещё держимся на советском запасе прочности - на тех закалённых учительницах в возрасте 50+, которые продолжают заниматься со всё более сложными детьми во всё более агрессивной внешней среде. Но они тоже не вечные. Кто придёт им на смену? Сергей Зеленов ответа на этот вопрос не знает.