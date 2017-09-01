В добрый путь!

1 сентября в городской общеобразовательной школе № 13 отмечали День знаний.
Самыми желанными гостями и участниками на школьном празднике были первоклассники, они изрядно волновались, выстроившись в шеренгу на первой в своей жизни торжественной линейке, посвященной Дню знаний.
Не меньше их волновались родители, в том числе, Константин Горобцов, Городской Голова города Калуги, пришедший на торжества с сыном – первоклассником, который будет учиться в калужской школе № 13.
Открывая встречу, начальник управления образования города Калуги Ольга Лыткина обратилась к самым юным учащимся, которым в течение ближайших одиннадцати лет предстоит открыть новый и увлекательный мир знаний.
- Школе № 13 в нынешнем году отмечает 45 – и летний юбилей. Это одна из лучших школ города, здесь учились замечательные люди, прославившие своими делами данное учебное заведение, надеюсь, что и ваши имена будут торжественно звучать в этих стенах, желаю вам успехов в освоении знаний, крепкой школьной дружбы!
С началом нового учебного года учащихся поздравил представитель завода КНИИТМУ Борис Никитин, коллектив которого много лет осуществляет шефскую помощь школе, хорошо учиться, гордиться историей своего учебного заведения воспитанников напутствовала директор школы Оксана Милованова.
На спортивной площадке, где проходили торжества, ребят веселили сказочные герои Буратино и Мальвина, был исполнен гимн школы.
Александр ТРУСОВ.
Фото В. Продувнова.
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