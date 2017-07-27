Построить школу в «Правгороде» просят белорусов

Утром в четверг, 27 июля, на пустыре, расположенном возле детского сада «Планета» на улице 65 лет Победы в Калуге, было непривычно оживлённо. Мамы и папы с маленькими детьми: кто-то в колясках, кто-то – на руках – собрались на том самом месте, где прошлым летом состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание новой школы. Как мы рассказывали, её строительство, несмотря на громкие заявления областных и городских чиновников, так и не началось.

Люди пришли на встречу с заместителем начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Валерием Морозовым, чтобы из первых уст услышать, когда же наконец в микрорайоне «Правгород» построят давно обещанную школу.

- Ну что, сынок, давай послушаем, какую ещё сказку расскажет нам дядя, - сказала одна из мам, обращаясь к сидящему у неё на руках мальчику лет двух.

- Меня зовут Вера. У меня двое детей: дочке – 2 года, сыну – 5 лет, - знакомлюсь я с одной из женщин, пришедших на встречу. – Хочется, чтобы вопрос строительства школы на улице 65 лет Победы наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. И до школы в «Кошелеве», и до 50-й нам далековато. Раз пообещали нам построить школу – пусть строят.

- У меня тоже двое детей, - говорит Татьяна. – Старшей через два года идти в школу. Хочется, чтобы она была рядом с домом и чтобы ребёнок мог безопасно возвращаться домой. Если школу не построят, придётся возить ребёнка в «Кошелев». Но от нас туда прямой общественный транспорт не ходит. Допустим, утром я отвезу дочь, а вот как она после занятий будет возвращаться одна домой, не знаю. К тому же школа в Кошелеве не резиновая. Посмотрите, сколько здесь многоэтажек и сколько ещё строится. Детей здесь много. Своя школа очень нужна.

- Моей дочке – 15 лет, сыну – 9 месяцев, - подключается к нашему разговору Наталья. – Дочь ходит в 50-ю школу. Сейчас она уже более-менее взрослая, а когда была помладше, я очень волновалась за неё. Однажды, когда дочка училась в 5-м классе, она позвонила мне на работу и, плача, рассказала, что не влезла в маршрутку и её оттуда выгнали, поэтому пришлось идти в школу пешком. А ведь вдоль дороги нет ни тротуаров, ни освещения. Это был кошмар. У меня чуть инфаркт не случился.

- У меня ребёнок пока ещё маленький, - говорит Мария. – Надеюсь, что к тому времени, когда он вырастет, школу всё-таки построят. Если мужчина дал слово, то он обязательно должен сдержать его.

Напомним: 10 дней назад руководство местной территориальной общины организовало сбор подписей под открытым письмом в адрес областных и городских чиновников с требованием немедленно начать строительство школы. Интернет-петицию подписали около 500 человек, «живых» подписей собрали 920.

- Ситуация критическая, - считает руководитель ТОС «Правгород» Сергей ТИТОВ. – Детей в микрорайоне очень много, а школы нет. Она есть в соседнем микрорайоне «Кошелев», но там идёт её уплотнение, и вместо положенных 25 детей в классах и по 33, и по 35 человек.



Сергей ТИТОВ.

- Проблема действительно очень острая. К сожалению, так сложились обстоятельства, что в прошлом году стройку не начали. Не получится реализовать её и в этом, - ответил заместитель начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Валерий МОРОЗОВ. – Вчера я встречался с руководством регионального подразделения СК «Правый берег» (компания-застройщик, которая должна была строить школу. – Прим. ред.). Оно подтвердило, что не в состоянии справиться с поставленной задачей. Причины перечислять не буду. Они технические и финансовые. Сейчас мы ведём работу по изъятию земельного участка. Он находится в аренде у СК «Правый берег». Мы забираем землю себе. Вчера такое письмо руководству компании было направлено. Оно не возражает. В течение недели участок вернётся к нам. Затем мы по определённой процедуре передадим его новому застройщику.



Валерий МОРОЗОВ.

Поиски нового инвестора уже ведутся. Встреча с одним из них состоялась буквально накануне. Речь идёт об одном из подразделений белорусской компании, которая строит соседний микрорайон «Веснушки». Предварительное устное согласие на участие в строительстве ещё одной школы строители дали.

- Им этот проект знаком, они согласны на него выходить, - рассказал заместитель начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. – Их несколько напрягают сроки выхода на площадку в связи с тем, что в год может быть выкуплена только одна школа. Если они в этом году начнут её строить, а в 19-м выкупать при нормативном сроке строительства 14,5 месяцев, значит, они практически на год должны будут заморозить эти средства. Вопрос будет решаться уже на уровне первых лиц Республики Беларусь и губернатора. Поэтому сейчас назвать сроки строительства школы, к сожалению, не представляется возможным, потому что нет даже инвестиционного соглашения. Оно готовится. Но дата его подписания сегодня не может быть озвучена.

Мы поинтересовались, возможен ли вариант, при котором белорусская компания сначала построит школу в «Правгороде», где она актуальна именно сегодня, а потом уже в «Веснушках», которые сейчас представляют собой три незаселённых дома.

- Там уже оформлены соглашение, разрешение на строительство, кредиты, - ответил Валерий Морозов. – Деньги даются под конкретный объект. Эту финансовую схему сложно раскрутить, и остановить её тоже нельзя.

Будут белорусы строить школу на улице 65 Победы или нет, точно станет известно только в конце августа. Сейчас они изучают документацию, а городские власти готовят проект инвестиционного соглашения. Если всё сложится, как надо, то строительные работы начнутся в 2018 году, а сдадут школу в 2019-м. Впрочем, местные жители новым обещаниям особо не верят: слишком уж часто их обманывали.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.