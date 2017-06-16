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Выпускники лучше сдали ЕГЭ по математике

16.06.2017 11:33 0 503 Дмитрий Ивьев
Выпускники лучше сдали ЕГЭ по математике

В Калужской области в нынешнем году улучшились результаты ЕГЭ по математике. Об этом в пятницу, 16 июня, нам рассказали в региональном министерстве образования и науки.

Профильный экзамен по математике сдавали более 2500 человек. Успешно с ним справились 86,7% (в 2016 году – 82,1%).

Минимальный порог при этом не смог преодолеть 341 человек - это 13,3%. В прошлом году показатель был выше - 17,8 %.

В ЕГЭ по математике базового уровня участвовали 3807 человек. Успешно сдали экзамен 98,7% выпускников. В прошлом году таких было 97,9%. Неудовлетворительную оценку получили 1,3%, в 2016 году было 2%.


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Тэги: образование егэ школа статистика

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