Выпускники лучше сдали ЕГЭ по математике

В Калужской области в нынешнем году улучшились результаты ЕГЭ по математике. Об этом в пятницу, 16 июня, нам рассказали в региональном министерстве образования и науки.

Профильный экзамен по математике сдавали более 2500 человек. Успешно с ним справились 86,7% (в 2016 году – 82,1%).

Минимальный порог при этом не смог преодолеть 341 человек - это 13,3%. В прошлом году показатель был выше - 17,8 %.

В ЕГЭ по математике базового уровня участвовали 3807 человек. Успешно сдали экзамен 98,7% выпускников. В прошлом году таких было 97,9%. Неудовлетворительную оценку получили 1,3%, в 2016 году было 2%.