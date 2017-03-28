«Тотальный диктант-2017»: Калуга идёт на новый рекорд

В этом году Международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится в субботу, 8 апреля. Регистрация на участие в ней откроется в ночь на среду, 29 марта. Она будет проходить на портале акции totaldikt.ru. Для этого нужно создать на сайте личный кабинет или воспользоваться уже существующей учётной записью.

Калужан, успешно прошедших регистрацию, будут ждать 8 апреля в новом корпусе КГУ им. К.Э. Циолковского по адресу: Калуга, ул. Степана Разина, 22/46

- Диктант начнётся в 14:00. Однако мы просим участников акции прийти к 12:00-12:30. В новом корпусе действует строгий пропускной режим, поэтому требуется время, чтобы пропустить всех через турникеты, - говорят организаторы акции в Калуге. – При себе нужно иметь паспорт.

Калуга примет участие в «Тотальном диктанте» в третий раз. В 2015 году его написали 182 человека. В 2016-м участников было уже 306. Ожидается, что в этом году желающих проверить свою грамотность будет примерно 470 человек. Университет выделит для них 4 просторных аудитории, оснащённых современным оборудованием. В одной из аудиторий диктовать текст будет известная спортсменка – двукратная чемпионка по фехтованию Светлана Кормилицына.

Как и в предыдущие два года, экспертный совет возглавит профессор Александр Ерёмин. Вместе с ним проверять работы будут 5 преподавателей филологического факультета. Их помощниками в проведении акции станут 20 студентов филфака. Результаты диктанта появятся на сайте акции после 12 апреля.

- В этом году наши отличники получат не только сертификаты, но ещё и подарки, - рассказали нам организаторы мероприятия.

Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 13 лет существования он превратился в масштабное всемирное событие. В этом году мероприятие пройдёт в 800 городах по всему миру.

Автором текста «Тотального диктанта-2017» года стал российский писатель Леонид Юзефович. Каждая часть текста – небольшое эссе об одном из родных городов автора: Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербурге. Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.